100% ITALIA È IL NUOVO GAME SHOW DI TV8 NICOLA SAVINO | “QUANTA FIGAGGINE!”

"100% ITALIA" è il NUOVO GAME SHOW dell'access di Tv8 che debutterà all'inizio di settembre. Al timone un entusiasta NICOLA SAVINO che ha presentato la principale novità della stagione del canale del gruppo Sky. Sono orgoglioso di essere qui, sono atterrito da tutta questa FIGAGGINE! 100% ITALIA è un programma straordinario, un GAME con 106 persone in studio: un panel con 100 ITALIAni, due coppie di concorrenti, un esperto di sondaggi e io. È un programma divertente, istruttivo e leggero, che somiglia al canale. Sono emozionato e lo dico davvero. Per una novità che andrà in onda alle 20.30, tante conferme per Tv8, da Celebrity Chef con Alessandro Borghese a Home Restaurant, Chi vuole ...

