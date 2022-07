Zucchine sott’olio fino a 12 mesi | ricetta facilissima che tutti possono fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Se ami lecosì tanto da volerle mangiare tutto l’anno puoi conservarle. Qui sotto troveraii passaggi indispensabili per realizzare lein modo facile e veloce. Con questapotrai conservarle per un anno intero. Potrai utilizzare queste squisiteper preparare tartine, antipasti, per arricchire dell’insalata e farcire tramezzini e panini. Hai solo l’imbarazzo della scelta. Ci servono come ingredienti solo: 500 ml di aceto Olio di semi di girasole quanto basta oppure olio d’oliva quanto basta 1 l di acqua 3 spicchi d’aglio ½ cucchiaio di sale 2 kg diorigano q.b. 1 peperoncino piccante (opzionale) 10 gr di salePreparazione: Cominciamo lavando le ...