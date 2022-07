”Zaniolo senza pace!” arriva il grido dall’arme del noto opinionista! (Di mercoledì 13 luglio 2022) ‘‘Nico senza pace’‘. Questo è il titolo fatto da Ivan Zazzaroni sul Corriere Dello Sport. L’opinionista ha fatto presente quanto sia stata e sia tutt’ora un’avventura travagliata quella di Nico Zaniolo alla Roma. Zazzaroni Zaniolo Roma Di seguito le dichiarazioni di Zazzaroni: “Temo che Zaniolo si stia incartando (e la Roma anche). Per la seconda volta in pochi giorni ha preferito farsi da parte: ha infatti evitato prima l’amichevole col Trastevere e poi l’allenamento che ha preceduto la partenza per Albufeira, Algarve, casa Mourinho.(…) Non esiste una trattativa con la Juve, ad esempio, la quale negli ultimi giorni ha aperto soltanto allo scambio “impossibile” con Arthur: il brasiliano ha uno stipendio di tre volte e mezzo superiore a quello di Nico e Mou non ha intenzione di assorbire “scarti” torinesi. (…) ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) ‘‘Nicopace’‘. Questo è il titolo fatto da Ivan Zazzaroni sul Corriere Dello Sport. L’opinionista ha fatto presente quanto sia stata e sia tutt’ora un’avventura travagliata quella di Nicoalla Roma. ZazzaroniRoma Di seguito le dichiarazioni di Zazzaroni: “Temo chesi stia incartando (e la Roma anche). Per la seconda volta in pochi giorni ha preferito farsi da parte: ha infatti evitato prima l’amichevole col Trastevere e poi l’allenamento che ha preceduto la partenza per Albufeira, Algarve, casa Mourinho.(…) Non esiste una trattativa con la Juve, ad esempio, la quale negli ultimi giorni ha aperto soltanto allo scambio “impossibile” con Arthur: il brasiliano ha uno stipendio di tre volte e mezzo superiore a quello di Nico e Mou non ha intenzione di assorbire “scarti” torinesi. (…) ...

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Zaniolo domani in Portogallo con la Roma ma senza giocare. L'operazione per portarlo alla Juve sarà decisa in… - Spazio_J : “Zaniolo senza pace”, l’opinionista suona l’allarme sul giovane talento! - - ilpodsport : #Calciomercato Roma, Zaniolo in Portogallo ma senza allenarsi: fastidio muscolare #ilpodsport - giumai73 : Zaniolo ti abbiamo coccolato,ti abbiamo sostenuto sempre nei momenti belli e anche in quelli brutti dopo i due info… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ???? Zaniolo attende che Juve e Roma trovino un accordo senza l'inserimento di contropartite. La volontà del trequartista è… -