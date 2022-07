WTA Losanna 2022 | passano il turno Sorribes Tomo e Martic Begu eliminata

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Si è conclusa poco fa un’altra giornata del WTA 250 di. Sulla terra rossa svizzera si sono disputate oggi le prime partite valevoli per il secondoe lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati. La giornata odierna è iniziata con la vittoria a tavolino al primodella francese Leolia Jeanjean (n.155 al mondo) a causa del ritiro della tedesca Tatjana Maria (n.98 del ranking). Si è poi passati agli incontri valevoli per gli ottavi di finale, con la russa Anastasia Potapova che ha sconfitto in tarda mattinata la rumena Irina(testa di serie n.3) per 6-4 6-2. Successivamente sono arrivate le vittorie della padrona di casa Simona Waltert e di Petra. La svizzera (n.154) ha battuto per 6-1 5-7 6-4 la spagnola Cristina Bucsa (n.126), mentre la croata ...