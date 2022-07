Wta Budapest 2022: il montepremi e il prize money (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Budapest 2022, torneo ungherese sulla terra rossa. La ceca Barbora Krejcikova guida il seeding, seguita dall’azzurra Martina Trevisan. Presente anche un’altra italiana, ovvero Elisabetta Cocciaretto, Il prize money totale dell’evento in questione corrisponde a 247mila euro, dei quali 26mila e 770 euro saranno dedicati alla campionessa, con 280 punti del ranking femminile come completamento del bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta. montepremi WTA 250 Budapest 2022 PRIMO TURNO – € 2.200 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.065 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 5.000 (60 punti) SEMIFINALI – € 8.870 (110 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ile ildel Wta 250 di, torneo ungherese sulla terra rossa. La ceca Barbora Krejcikova guida il seeding, seguita dall’azzurra Martina Trevisan. Presente anche un’altra italiana, ovvero Elisabetta Cocciaretto, Iltotale dell’evento in questione corrisponde a 247mila euro, dei quali 26mila e 770 euro saranno dedicati alla campionessa, con 280 punti del ranking femminile come completamento del bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Wta.WTA 250PRIMO TURNO – € 2.200 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.065 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 5.000 (60 punti) SEMIFINALI – € 8.870 (110 ...

vfishkia : A Budapest Martina Trevisan affronta la temibile ucraina Kateryna Baindl, n. 138 WTA. Nell'unico precedente, a Mosc… - Claudiamarameo : No Vabbè smadonno. Anche oggi Supertennis offre una programmazione disastrosa. Opta per il match di Carreño e invec… - tenluxp : #Budapest WTA ???? ?? Pera 1% || @ 2.32 #TeamParieur - oknosureddit : WTA Budapest: Trevisan parte a rilento, ma supera Szabanin. Cocciaretto batte Jani - livetennisit : WTA 250 Losanna e Budapest: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Martina Trevisan a Budapest (LIVE) -