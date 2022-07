Volley, Usa-Serbia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming quarti VNL femminile 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sta per terminare l’attesa per Usa-Serbia, sfida valevole per i quarti di finale della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Archiviata la fase preliminare, si inizia a fare sul serio: d’ora in poi non sono ammessi errori, solo partite da dentro o fuori. La corazzata statunitense, dopo l’oro a Tokyo 2020, vuole mettere in bacheca un altro trofeo ma dovrà prima vedersela con le serbe allenate da coach Santarelli, campionesse del mondo in carica ma alle prese con un ricambio generazionale. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di mercoledì 13 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sta per terminare l’attesa per Usa-, sfida valevole per idi finale dellaNations League (VNL). Archiviata la fase preliminare, si inizia a fare sul serio: d’ora in poi non sono ammessi errori, solo partite da dentro o fuori. La corazzata statunitense, dopo l’oro a Tokyo 2020, vuole mettere in bacheca un altro trofeo ma dovrà prima vedersela con le serbe allenate da coach Santarelli, campionesse del mondo in carica ma alle prese con un ricambio generazionale. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di mercoledì 13 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE COMPLETO DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL ...

