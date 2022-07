Volley Nations League Femminile, la fase finale in diretta su Sky e streaming NOW (Di mercoledì 13 luglio 2022) Appuntamento su Sky e in streaming su NOW con la fase finale della FIVB VolleyBALL WOMEN’S Nations League. Terminate le tre settimane dedicate alla fase a gironi, le migliori otto squadre della classifica si sfidano per il titolo ad Ankara, in Turchia, da mercoledì 13 luglio, a domenica 17 luglio.La Thailandia affronterà la Turchia, entrambe inserite nella stessa parte del... Leggi su digital-news (Di mercoledì 13 luglio 2022) Appuntamento su Sky e insu NOW con ladella FIVBBALL WOMEN’S. Terminate le tre settimane dedicate allaa gironi, le migliori otto squadre della classifica si sfidano per il titolo ad Ankara, in Turchia, da mercoledì 13 luglio, a domenica 17 luglio.La Thailandia affronterà la Turchia, entrambe inserite nella stessa parte del...

