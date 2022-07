Volley, i convocati di De Giorgi per il collegiale di Firenze in vista delle Finals di VNL (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il CT della Nazionale maschile, Ferdinando De Giorgi, ha reso nota la lista dei convocati per il collegiale di Firenze, in vista della finali di VNL di Bologna dal 20 al 24 luglio. 15 azzurri quindi lavoreranno in Toscana fino al 17 luglio, quando poi ci sarà lo spostamento a Bologna per le finali. Questa la lista completa: Centrali: Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla. Opposti: Yuri Romanò, Ivan Zaytsev. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il CT della Nazionale maschile, Ferdinando De, ha reso nota la lista deiper ildi, indella finali di VNL di Bologna dal 20 al 24 luglio. 15 azzurri quindi lavoreranno in Toscana fino al 17 luglio, quando poi ci sarà lo spostamento a Bologna per le finali. Questa la lista completa: Centrali: Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla. Opposti: Yuri Romanò, Ivan Zaytsev. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. SportFace.

