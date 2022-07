Volley femminile, Nations League 2022: Brasile e USA volano in semifinale, Giappone e Serbia sconfitte (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ad Ankara (Turchia) è incominciata la Final Eight della Nations League 2022 di Volley femminile. Ad aprire le danze sono stati i primi due quarti di finale, domani (ore 14.00) scenderà in campo l’Italia contro la Cina. Il Brasile ha sconfitto il Giappone per 3-1 (29-27; 28-26; 29-25; 25-14): le sudamericane si sono imposte ai vantaggi nei primi due parziali (annullando anche un set-point nella seconda frazione), poi le nipponiche hanno accorciato le distanze prima di un quarto set dominato dalle verdeoro. Prestazione rimarchevole da parte della schiacciatrice Gabriela Braga (23 punti) e dell’opposto Kisy Nascimento (20, 4 muri), in doppia cifra anche il martello Julia Bergmann (17) e la centrale Carolina Da Silva (10), mentre alle asiatiche non sono bastate Kotona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ad Ankara (Turchia) è incominciata la Final Eight delladi. Ad aprire le danze sono stati i primi due quarti di finale, domani (ore 14.00) scenderà in campo l’Italia contro la Cina. Ilha sconfitto ilper 3-1 (29-27; 28-26; 29-25; 25-14): le sudamericane si sono imposte ai vantaggi nei primi due parziali (annullando anche un set-point nella seconda frazione), poi le nipponiche hanno accorciato le distanze prima di un quarto set dominato dalle verdeoro. Prestazione rimarchevole da parte della schiacciatrice Gabriela Braga (23 punti) e dell’opposto Kisy Nascimento (20, 4 muri), in doppia cifra anche il martello Julia Bergmann (17) e la centrale Carolina Da Silva (10), mentre alle asiatiche non sono bastate Kotona ...

Pubblicità

ematr_86 : dopo l'Under20 femminile di basket anche l'Under22 di volley raggiunge le semifinali europee, si confermano i numer… - BetItaliaWeb : ??Pronostici Volley Nations League femminile: Italia-Cina e le Final Eight - trentinovolley : ????????| A2 FEMMINILE ? Presentate le domande di iscrizione: anche Trentino Volley fra le 22 richiedenti partecipazion… - zazoomblog : Volley Nations League femminile 2022: il Brasile doma il Giappone e va in semifinale - #Volley #Nations #League… - sportface2016 : #VNLFinals, il #Brasile doma il #Giappone in quattro set e va in semifinale -