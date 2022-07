Volley, Europei Under 18: l’Italia batte la Bulgaria: rimonta da 7-12 nel tie-break, sfida alla Polonia per la semifinale (Di mercoledì 13 luglio 2022) l’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-2 (25-17; 21-25; 15-25; 26-24; 17-15) e ha così conquistato la quarta vittoria consecutiva agli Europei Under 18 di Volley maschile. La nostra Nazionale si è confermata al comando del gruppo 2 (4 successi, 10 punti) davanti a Bulgaria (3 vittorie, 10 punti) e alla Polonia (3 vittorie, 9 punti), ma ai fini della qualificazione alle semifinali (riservata alle prime due classificate) sarà decisiva la partita di domani contro la Polonia. Gli azzurri sono stati stupefacenti nella spettacolare rimonta da 1-2 sul campo di Tbilisi (Georgia): hanno annullato un match-point sul 23-24 nel quarto set e nel tie-break sono riusciti a rimontare da 7-12, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha sconfitto laper 3-2 (25-17; 21-25; 15-25; 26-24; 17-15) e ha così conquistato la quarta vittoria consecutiva agli18 dimaschile. La nostra Nazionale si è confermata al comando del gruppo 2 (4 successi, 10 punti) davanti a(3 vittorie, 10 punti) e(3 vittorie, 9 punti), ma ai fini della qualificazione alle semifinali (riservata alle prime due classificate) sarà decisiva la partita di domani contro la. Gli azzurri sono stati stupefacenti nella spettacolareda 1-2 sul campo di Tbilisi (Georgia): hanno annullato un match-point sul 23-24 nel quarto set e nel tie-sono riusciti are da 7-12, ...

