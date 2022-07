“Voglio giustizia”. Il dramma di mamma Ambra, il suo piccolo di 4 anni lotta per la vita (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lei si chiama Ambra Cucina ed è una giovane mamma siciliana con un figlio malato. Un figlio che, racconta in un lungo sfogo sui social, sta lottando tra la vita e la morte. Secondo la sua versione il piccolo, 4 anni, avrebbe preso l’infezione che lo starebbe uccidendo all’ospedale San Marco di Catania. Scrive sui social: “Ho bisogno di qualcuno che senta la mia voce, ho bisogno di dottori, di specialisti. Al mio bambino è stato diagnosticato un edema cerebrale, ma tutti gli altri organi che aveva infettati sono guariti. Aiutatemi. Ho bisogno di medici e di sapere come curare questo edema cerebrale. Vado avanti, non mi arrendo. Ma da sola non ce la faccio”. Ambra Cucina ha ricostruito cosa è effettivamente accaduto al suo bambino: “Il 29 giugno si è sentito male, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lei si chiamaCucina ed è una giovanesiciliana con un figlio malato. Un figlio che, racconta in un lungo sfogo sui social, stando tra lae la morte. Secondo la sua versione il, 4, avrebbe preso l’infezione che lo starebbe uccidendo all’ospedale San Marco di Catania. Scrive sui social: “Ho bisogno di qualcuno che senta la mia voce, ho bisogno di dottori, di specialisti. Al mio bambino è stato diagnosticato un edema cerebrale, ma tutti gli altri organi che aveva infettati sono guariti. Aiutatemi. Ho bisogno di medici e di sapere come curare questo edema cerebrale. Vado avanti, non mi arrendo. Ma da sola non ce la faccio”.Cucina ha ricostruito cosa è effettivamente accaduto al suo bambino: “Il 29 giugno si è sentito male, ...

Pubblicità

ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO I Bimbo in fin di vita a causa di un batterio. La mamma: 'Voglio giustizia per mio figlio, e voglio che emerga la… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Bimbo in fin di vita a causa di un batterio. La mamma: 'Voglio giustizia per mio figlio, e voglio che emer… - Giuliorm1 : RT @LaStampa: A Catania bimbo di 4 anni in fin di vita per un batterio, la mamma accusa l’ospedale: “Voglio giustizia” - messveneto : A Catania bimbo di 4 anni in fin di vita per un batterio, la mamma accusa l’ospedale: “Voglio giustizia”: «Al San M… - LaStampa : A Catania bimbo di 4 anni in fin di vita per un batterio, la mamma accusa l’ospedale: “Voglio giustizia” -