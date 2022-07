“Visto come si fa?”, la frecciata di Elio Vito a Renzi, Calenda e Di Maio dopo le sue dimissioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il coraggio non gli è mai mancato. Da oggi Elio Vito, come da lui espressamente richiesto, non è più un deputato della Repubblica Italiana. La Camera ha infatti votato a scrutinio segreto (e approvato con 225 voti a favore e 158 contrari) la richiesta di dimissioni dell’ormai ex parlamentare che nelle scorse settimane aveva anche lasciato Forza Italia in polemica con il partito per aver deciso di farsi appoggiare, a Lucca, da un ex candidato dell’estrema destra. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della sua pazienza, già colmo da tempo. E oggi, dopo il voto, l’ex parlamentare si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa. Visto come si fa?@matteoRenzi @CarloCalenda @luigidiMaio — Elio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il coraggio non gli è mai mancato. Da oggida lui espressamente richiesto, non è più un deputato della Repubblica Italiana. La Camera ha infatti votato a scrutinio segreto (e approvato con 225 voti a favore e 158 contrari) la richiesta didell’ormai ex parlamentare che nelle scorse settimane aveva anche lasciato Forza Italia in polemica con il partito per aver deciso di farsi appoggiare, a Lucca, da un ex candidato dell’estrema destra. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della sua pazienza, già colmo da tempo. E oggi,il voto, l’ex parlamentare si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa.si fa?@matteo@Carlo@luigidi...

