Vino, Casellati: "Protagonista e risorsa economica per Paese" (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Il Vino e' prima di tutto ambiente e territorio. Un mosaico di colori, profumi e armonie che detiene il primato di siti nazionali riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanita'". Queste le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Ile' prima di tutto ambiente e territorio. Un mosaico di colori, profumi e armonie che detiene il primato di siti nazionali riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanita'". Queste le ...

Pubblicità

UTDigitale : RT @SenatoStampa: Viaggio nell'Italia del #Vino?? Su iniziativa del sen. @DarioStefano, adesso in #SalaZuccari presentazione nuovo manuale #… - takethedate : RT @SenatoStampa: Viaggio nell'Italia del #Vino?? Su iniziativa del sen. @DarioStefano, adesso in #SalaZuccari presentazione nuovo manuale #… - Agricolae1 : @SenatoStampa #Enoturismo, Viaggio nell’Italia del #vino. INTERVENTI DI: @DarioStefano, @Pres_Casellati,… - ftoitalia : RT @SenatoStampa: Viaggio nell'Italia del #Vino?? Su iniziativa del sen. @DarioStefano, adesso in #SalaZuccari presentazione nuovo manuale #… - MTurismoItalia : RT @SenatoStampa: Viaggio nell'Italia del #Vino?? Su iniziativa del sen. @DarioStefano, adesso in #SalaZuccari presentazione nuovo manuale #… -