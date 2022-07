Vino: Casellati, 'produzione esempio di sostenibilità e modello sociale' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "La produzione vitivinicola italiana e tutta la filiera correlata possono essere considerate un chiaro esempio di sostenibilità. Un modello di sviluppo economico e, allo stesso tempo, un modello di sviluppo sociale: come ci raccontano le tante esperienze nazionali di successo anche di imprenditoria femminile del Vino o di aziende agricole e vitivinicole nate nelle comunità di recupero o persino in contesti carcerari". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo alla presentazione del volume "Viaggio nell'Italia del Vino. Osservatorio Enoturismo: normative, buone pratiche e nuovi trend". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Lavitivinicola italiana e tutta la filiera correlata possono essere considerate un chiarodi. Undi sviluppo economico e, allo stesso tempo, undi sviluppo: come ci raccontano le tante esperienze nazionali di successo anche di imprenditoria femminile delo di aziende agricole e vitivinicole nate nelle comunità di recupero o persino in contesti carcerari". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, intervenendo alla presentazione del volume "Viaggio nell'Italia del. Osservatorio Enoturismo: normative, buone pratiche e nuovi trend".

Pubblicità

FF_AAediPolizia : RT @SenatoStampa: Viaggio nell'Italia del #Vino?? Su iniziativa del sen. @DarioStefano, adesso in #SalaZuccari presentazione nuovo manuale #… - Agricolae1 : #Vino, @Pres_Casellati: Filiera esempio di sostenibilità e di sviluppo economico e sociale - DarioStefano : RT @SenatoStampa: Viaggio nell'Italia del #Vino?? Su iniziativa del sen. @DarioStefano, adesso in #SalaZuccari presentazione nuovo manuale #… - ninotelia1 : RT @SenatoStampa: Viaggio nell'Italia del #Vino?? Su iniziativa del sen. @DarioStefano, adesso in #SalaZuccari presentazione nuovo manuale #… - SenatoStampa : Viaggio nell'Italia del #Vino?? Su iniziativa del sen. @DarioStefano, adesso in #SalaZuccari presentazione nuovo man… -