Vingegaard vince 11^ tappa al Tour ed è nuova maglia gialla

(Di mercoledì 13 luglio 2022) COL DU GRANON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonasha vinto l'undicesimadelde France 2022, la Albertville-Col du Granon Serre Chevalier di 152 chilometri con arrivo in salita dopo il Col du Galibier. Il corridore danese della Jumbo-Visma è autore di un'azione sensazionale a qualche chilometro dal traguardo, precedendo il colombiano Nairo Quintana (Team Arkèa-Samsic) e il francese Romain Bardet (Team DSM). Lascivola via dalle spalle di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che accusa la salita finale e prende oltre tre minuti dallo stesso, che è il nuovo leader della generale. Da segnalare il ritiro di lusso da parte di Mathieu van der Poel: l'olandese è andato in fuga all'inizio della frazione con Wout van Aert, prima di essere raggiunto e dare ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: L'11 TAPPA E VA IN MAGLIA GIALLA! Jonas Vingegaard ha vinto l'undicesima tappa Albertville - Col du Granon del Tour de France 2022 ed è la nuova maglia gialla. Al danese e alla Jumbo...