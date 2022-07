Vingegaard ha fatto cambiare strada al Tour de France (Di mercoledì 13 luglio 2022) I vecchi di Briançon, almeno quelli che hanno o avevano una qualche dimestichezza con la montagna, sanno benissimo che ogni cima, ogni passo, ha un santo protettore, ma che nessun santo s'è mai preso la briga di proteggere il Col du Granon. D'altra parte quale santo si prenderebbe una montagna così brulla, così scomoda, così ispida? Eppure sarebbe forse servito un santo a quella processione di anime sole che su di una bicicletta puntavano alla cima avvolta da un cielo lattiginoso che, a dirla sempre con i vecchi di Briançon, quando i monti c'hanno il latte in testa, portano sempre sconvolgimenti. Sono mica sempre brutti gli sconvolgimenti, anche se forse i vecchi di Briançon la pensano diversamente. Il ciclismo però sta mica a sentire i vecchi di Briançon e negli sconvolgimenti, quando sono a pedali, ci sguazza, si esalta, sorride, con garbo e delicatezza. Perché in uno sconvolgimento ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) I vecchi di Briançon, almeno quelli che hanno o avevano una qualche dimestichezza con la montagna, sanno benissimo che ogni cima, ogni passo, ha un santo protettore, ma che nessun santo s'è mai preso la briga di proteggere il Col du Granon. D'altra parte quale santo si prenderebbe una montagna così brulla, così scomoda, così ispida? Eppure sarebbe forse servito un santo a quella processione di anime sole che su di una bicicletta puntavano alla cima avvolta da un cielo lattiginoso che, a dirla sempre con i vecchi di Briançon, quando i monti c'hanno il latte in testa, portano sempre sconvolgimenti. Sono mica sempre brutti gli sconvolgimenti, anche se forse i vecchi di Briançon la pensano diversamente. Il ciclismo però sta mica a sentire i vecchi di Briançon e negli sconvolgimenti, quando sono a pedali, ci sguazza, si esalta, sorride, con garbo e delicatezza. Perché in uno sconvolgimento ...

