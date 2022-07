Villaggio dei Ragazzi, seduta di laurea all’Università per Mediatori Linguistici (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stamane nella sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, si è tenuta la sessione di laurea estiva che segna la conclusione dell’anno accademico 2021/2022 per l’Università per Mediatori Linguistici “Villaggio”. Alla neo dottoressa Carmen Procino, in particolare, sono state espresse le felicitazioni dei presenti per aver brillantemente concluso (100/100 e lode) il proprio percorso accademico. La Commissione ha visto tra i suoi componenti il vice direttore della Scuola, ingegner Roberto Genna, e i professori Umberto Aleotti, Gabriella Caradonna, Claudia Moriello, Vincenzo Sarnataro, Nuris Trinidad Vielma nonché Luca Baratta, designato per l’occasione dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Presente anche il dottor Felicio De Luca, presidente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stamane nella sala Chollet della Fondazionedei“don Salvatore d’Angelo”, si è tenuta la sessione diestiva che segna la conclusione dell’anno accademico 2021/2022 per l’Università per”. Alla neo dottoressa Carmen Procino, in particolare, sono state espresse le felicitazioni dei presenti per aver brillantemente concluso (100/100 e lode) il proprio percorso accademico. La Commissione ha visto tra i suoi componenti il vice direttore della Scuola, ingegner Roberto Genna, e i professori Umberto Aleotti, Gabriella Caradonna, Claudia Moriello, Vincenzo Sarnataro, Nuris Trinidad Vielma nonché Luca Baratta, designato per l’occasione dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Presente anche il dottor Felicio De Luca, presidente ...

