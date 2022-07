Viareggio | 16enne palpeggiata nelle parti intime | denunciato 29enne tunisino Doveva già essere espulso dall' Italia

Gazzettino : Paura a #viareggio, 16enne palpeggiata nelle parti intime: denunciato 29enne tunisino. Doveva già essere espulso da… -

NoiTV - La vostra televisione

Un uomo di 29 anni è stato denunciato per violenza sessuale per aver palpeggiato una ragazza(Lucca). I fatti si riferiscono alla sera di lunedì scorso. La minorenne ha raccontato ...Un uomo di 29 anni è stato denunciato per violenza sessuale per aver palpeggiato una ragazza(Lucca). I fatti si riferiscono alla sera di lunedì scorso. La minorenne ha raccontato ... 16enne palpeggiata in Passeggiata: 29enne denunciato per violenza sessuale VIAREGGIO - La passeggiata con gli amici al mare da momento divertente si è trasformata in un incubo per una giovane di 16 anni. Un uomo di 29 anni è stato denunciato per ...La passeggiata con gli amici al mare da momento divertente si è trasformata in un incubo per una giovane di 16 anni. Un uomo di 29 anni è stato denunciato per violenza sessuale per ...