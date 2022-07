Verona Chukwuani, problemi cardiaci per il centrocampista: saltato l’affare (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ saltato l’affare Chukwuani per il Verona: i motivi sarebbero stati per i problemi cardiaci riscontrati al momento delle visite mediche E’ saltato l’affare Chukwuani per il Verona: i motivi sarebbero stati per i problemi cardiaci riscontrati al momento delle visite mediche. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe un caso analogo a quello successo a Eriksen con l’Inter. Il mediano dunque non potrà giocare in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) E’per il: i motivi sarebbero stati per iriscontrati al momento delle visite mediche E’per il: i motivi sarebbero stati per iriscontrati al momento delle visite mediche. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe un caso analogo a quello successo a Eriksen con l’Inter. Il mediano dunque non potrà giocare in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

