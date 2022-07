Vega C, oggi il primo lancio: la diretta live da Kourou della missione del razzo lanciasatelliti costruito da Avio a Colleferro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kourou (Guinea Francese)Mario Cioeta ci pensa un po' e dice: ?Dal primo al quarto stadio e poi all'ogiva porta-satelliti saranno almeno 14mila pezzi, ma contando solo quelli che... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 luglio 2022)(Guinea Francese)Mario Cioeta ci pensa un po' e dice: ?Dalal quarto stadio e poi all'ogiva porta-satelliti saranno almeno 14mila pezzi, ma contando solo quelli che...

Pubblicità

ESA_Italia : Seguite la diretta oggi dalle 12:45 per il lancio di #VegaC #VV21 con a bordo #LARES2 #ESAWebTV… - LaStampa : Oggi il volo inaugurale di Vega C, il nuovo razzo Esa dal cuore italiano. - ITItalianTech : Oggi il volo inaugurale di Vega C, il nuovo razzo Esa dal cuore italiano - ilmessaggeroit : Vega C, dalla Guyana Francese oggi il primo lancio del razzo costruito dall'Avio a Colleferro Diretta… - vedanama : RT @AnsaScienza: E' tutto pronto per il volo di Vega C alle 13,13 di oggi dalla base di Kourou. Italiani il satellite Lares 2, di @ASI_spaz… -