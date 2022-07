Vega C, conto alla rovescia riparte nello spazio porto di Kourou: decollo alle 15 Diretta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kourou (Guinea Francese)DirettaOre 14.50 riparte il conto alla rovescia: decollo alle 15.13Ore 14.11. Di nuovo "rosso", il lancio di Vega C è stato di nuovo sospeso,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 luglio 2022)(Guinea Francese)Ore 14.50il15.13Ore 14.11. Di nuovo "rosso", il lancio diC è stato di nuovo sospeso,...

Pubblicità

ESA_Italia : Ancora uno stop al conto alla rovescia. Restate con noi per aggiornamenti sul nuovo orario di lancio. #VegaC… - fabcatino : Secondo stop al conto alla rovescia per il lancio di Vega C DIRETTA - Spazio & Astronomia - - Museoscienza : RT @ESA_Italia: Ancora uno stop al conto alla rovescia. Restate con noi per aggiornamenti sul nuovo orario di lancio. #VegaC #VV21 @vega_… - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Ancora uno stop al conto alla rovescia. Restate con noi per aggiornamenti sul nuovo orario di lancio. #VegaC #VV21 @vega_… - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Il conto alla rovescia è stato fermato, il lancio è stato posticipato. Tra poco gli aggiornamenti. Seguite con @vega_sts… -