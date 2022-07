Varriale punge la Juve: “Koulibaly al Chelsea perché in Italia nessuno poteva garantirgli certi traguardi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Enrico Varriale ieri sera ha pubblicato un tweet al veleno riguardante Kalidou Koulibaly. Il senegalese è ormai al passo d’addio col Napoli in direzione Chelsea, nonostante un lungo corteggiamento... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Enricoieri sera ha pubblicato un tweet al veleno riguardante Kalidou. Il senegalese è ormai al passo d’addio col Napoli in direzione, nonostante un lungo corteggiamento...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Varriale punge la #Juve: “#Koulibaly al #Chelsea perché in Italia nessuno poteva garantirgli certi traguardi” https://t… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Varriale punge la #Juve: “#Koulibaly al #Chelsea perché in Italia nessuno poteva garantirgli certi traguardi” https://t… - Pall_Gonfiato : #Varriale punge la #Juve: “#Koulibaly al #Chelsea perché in Italia nessuno poteva garantirgli certi traguardi” -

Juve, Real e Ronaldo: spunta il Tweet che fa scoppiare il putiferio Champions al Real Madrid, l'analisi di Enrico Varriale Varriale punge la Juve: chi ha fatto l'affare con Cr7 Bufera social su Varriale dopo il Tweet sulla Juventus Champions al Real Madrid, l'... Juve, Varriale punge dopo il ko e scatena i social Dopo l'eliminazione dalla Champions League della Juventus , il giornalista, Enrico Varriale , non manca l'occasione per punzecchiare con un tweet che fa infuriare i tifosi bianconeri . Varriale scrive: Un tifoso scrive: 'Se esci per 4 anni consecutivamente dove sta' la 'clamorosa eliminazione '. Come al solito le piace scrivere parolone insignificanti , come e' lei insignificante' ... Juventus News 24 Champions al Real Madrid, l'analisi di Enricola Juve: chi ha fatto l'affare con Cr7 Bufera social sudopo il Tweet sulla Juventus Champions al Real Madrid, l'...Dopo l'eliminazione dalla Champions League della Juventus , il giornalista, Enrico, non manca l'occasione per punzecchiare con un tweet che fa infuriare i tifosi bianconeri .scrive: Un tifoso scrive: 'Se esci per 4 anni consecutivamente dove sta' la 'clamorosa eliminazione '. Come al solito le piace scrivere parolone insignificanti , come e' lei insignificante' ... Varriale punge: «Dopo 4 anni si vede chi ha fatto l'affare con Ronaldo»