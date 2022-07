Valentina Ferragni detta tendenza con un accessorio per capelli luminoso (Di mercoledì 13 luglio 2022) Valentina Ferragni torna a dettare tendenza, questa volta con un’acconciatura facilissima da replicare con il supporto di uno strumento beauty molto gettonato sui social. Impossibile non seguire l’esempio di Valentina Ferragni. La sorella di Chiara, a sua volta imprenditrice, ha proposto un nuovo accessorio luminoso durante la sua permanenza a Parigi. L’influencer, ospite alla Fashion Week dedicata all’Alta Moda, ha mostrato ai suoi follower di Instagram e TikTok come ravvivare la propria acconciatura con una cascata di strass per capelli. Crediti: Valentina Ferragni/InstagramLa sorella di Chiara ha sin da subito messo in chiaro che il suo era un vero e proprio esperimento. Ma, con coraggio, ha ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 luglio 2022)torna are, questa volta con un’acconciatura facilissima da replicare con il supporto di uno strumento beauty molto gettonato sui social. Impossibile non seguire l’esempio di. La sorella di Chiara, a sua volta imprenditrice, ha proposto un nuovodurante la sua permanenza a Parigi. L’influencer, ospite alla Fashion Week dedicata all’Alta Moda, ha mostrato ai suoi follower di Instagram e TikTok come ravvivare la propria acconciatura con una cascata di strass per. Crediti:/InstagramLa sorella di Chiara ha sin da subito messo in chiaro che il suo era un vero e proprio esperimento. Ma, con coraggio, ha ...

