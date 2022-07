Valencia | Castillejo | ‘Milan? Quest’anno ci sono state tante cose oltre l’ambito sportivo…’

Pubblicità

AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel… - AntoVitiello : #Castillejo sbarca a Valencia: 'Sono molto contento di essere qui. Già a gennaio sono stato a un passo e ho fatto t… - DiMarzio : .@acmilan | #Castillejo in partenza da Linate verso #Valencia - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Samu #Castillejo commenta l'addio al #Milan: 'Quest'anno sono successe tante cose, anche al di fuori dell’ambito sporti… - Den96109848 : RT @RadioRossonera: Samu #Castillejo commenta l'addio al #Milan: 'Quest'anno sono successe tante cose, anche al di fuori dell’ambito sporti… -

Commenta per primo Dopo la firma con ilfino al 2025, Samuha parlato in conferenza stampa per la presentazione ufficiale: 'A qualsiasi calciatore, spagnolo o no, piacerebbe giocare nel. C'era stato un interesse ...Il tecnico delGennaro Gattuso accoglie il nuovo arrivato Samua modo suo... 13 luglio 2022Samu Castillejo si è presentato in conferenza stampa parlando della trattativa che lo ha portato al Valencia e del rapporto con Gattuso ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...