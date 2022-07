Vaccino Covid funziona meglio se sei donna e single. Ecco perché

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Come noto, il Ministero della Salute ha esteso la platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo, o second booster, della campagna vaccinale contro il Sars-Cov-2. Cambiando dunque la fascia di età per cui è consigliabile sottoporsi alla “quarta dose” dianti. La decisione è arrivata dopo la nota congiunta dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, e l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Sulla questione si è prima espressa la Commissione consultiva tecnico scientifica dell’Aifa. Rischio flop In realtà è molto probabile che questa campagna estiva, complice il periodo di vacanza, possa rivelarsi un flop: le Regoni nicchiano sulla riapertura degli hub vaccinali, e i medici di base si sfilano dal ruolo di supervisori. Per di più, molti cittadini sono orientati ad attendere l’autunno, ...

Per i 12 - 17enni sarà utilizzato solo ilComirnaty (BioNTech - Pfizer), per i maggiorenni ...disponibili sull'efficacia della seconda dose di richiamo nel prevenire forme gravi di19 ...Cambiando dunque la fascia di età per cui è consigliabile sottoporsi alla "quarta dose" dianti. La decisione è arrivata dopo la nota congiunta dell'Ema, l'Agenzia europea per i ...Già oltre 4mila le prenotazioni in Toscana per la quarta dose per over 60 e fragili del vaccino anti-Covid, che si sono aperte ieri.I risultati di uno studio condotto da Sapienza e Umberto I di Roma aprono la strada a programmi vaccinali personalizzabili.