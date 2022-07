Vaccini over 60, ecco le linee guida. Hub ogni 50mila abitanti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un hub vaccinale ogni 50.000 abitanti, integrati da altri punti vaccinali presso strutture sanitarie stanziali come presidi ospedalieri, case della salute, medici di medicina generale e farmacie. È questo uno dei passaggi delle linee di indirizzo sui Vaccini anti-Covid, dopo la circolare del ministero della Salute, sull’estensione della platea vaccinale agli over 60 destinataria della seconda dose di richiamo. Vaccini over 60, la platea è stimata in circa 12 milioni di persone Il documento contenente le linee guida è stato inviato alle Regioni dal generale Tommaso Petroni, direttore dell’Unità completamento della campagna vaccinale. La platea è stimata in circa 12 milioni ai quali sottrarre chi sarà guarito. Per completare il piano del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un hub vaccinale50.000, integrati da altri punti vaccinali presso strutture sanitarie stanziali come presidi ospedalieri, case della salute, medici di medicina generale e farmacie. È questo uno dei passaggi delledi indirizzo suianti-Covid, dopo la circolare del ministero della Salute, sull’estensione della platea vaccinale agli60 destinataria della seconda dose di richiamo.60, la platea è stimata in circa 12 milioni di persone Il documento contenente leè stato inviato alle Regioni dal generale Tommaso Petroni, direttore dell’Unità completamento della campagna vaccinale. La platea è stimata in circa 12 milioni ai quali sottrarre chi sarà guarito. Per completare il piano del ...

