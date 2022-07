Vaccinazione Covid: da oggi accesso libero agli hub per quarta dose a over 60 e over 12 immunocompromessi (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'Aquila. Con la pubblicazione (ieri pomeriggio) sulla Gazzetta Ufficiale della determina AIFA che amplia la platea dei destinatari della quarta dose del vaccino anti Covid 19, da questa mattina le somministrazioni sono disponibili su tutto il territorio ... Leggi su abruzzolive (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'Aquila. Con la pubblicazione (ieri pomeriggio) sulla Gazzetta Ufficiale della determina AIFA che amplia la platea dei destinatari delladel vaccino anti19, da questa mattina le somministrazioni sono disponibili su tutto il territorio ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ???? DANIMARCA: È STATO UN ERRORE VACCINARE I BIMBI ???? “Devo ammettere che è stato un errore e in futuro non chiedere… - GuidoDeMartini : ?? CONNOR (GSK): LA VACCINAZIONE TRA GLI ADULTI È SCARSA MA ci serve che i cittadini si convincano che hanno bisogno… - RobertoBurioni : Parlando in generale, una storia di allergie e di shock anafilattici NON COSTITUISCE UNA CONTROINDICAZIONE ALLA VAC… - fatuciuccio : @Giusepp60921070 @Kore_1993 Con le 3 vaccinazioni si sono liberati i reparti intensivi permettendo interventi anche… - donotcomply70 : RT @GuidoDeMartini: ?? CONNOR (GSK): LA VACCINAZIONE TRA GLI ADULTI È SCARSA MA ci serve che i cittadini si convincano che hanno bisogno di… -