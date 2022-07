Usa, inflazione al 9%, massimo da 40 anni. E il dollaro vale quanto l'euro, come 20 anni fa (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Ma c'è anche un altro dato significativo, dall'inizio del 2022 la moneta unica è scesa del 12% nei confronti della valuta statunitense, una tendenza che potrebbe non arrestarsi, frutto anche della ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Ma c'è anche un altro dato significativo, dall'inizio del 2022 la moneta unica è scesa del 12% nei confronti della valuta statunitense, una tendenza che potrebbe non arrestarsi, frutto anche della ...

Pubblicità

classcnbc : +++#Usa????, #inflazione giugno: +9,1 % a/a precedente: +8,6% a/a previsione: +8,8% a/a Dato maggiore del previsto+++ #inflation #US #CPI - SkyTG24 : Usa, l'inflazione non si ferma e sale al 9,1%: mai così alta dal 1981. Le Borse vanno giù - Agenzia_Ansa : Accelerano al ribasso le Borse europee dopo il dato dell'inflazione USA. Milano perde l'1,84% con il Ftse Mib a 21.… - 4maipiu4 : RT @VitoLops: Dollaro in calo e acquisti sui titoli tech. In pochi avrebbero scommesso su una reazione del genere dinanzi a un dato sul cos… - ilGIANNON123 : Inflazione USA al 9,1% #BidenDestroysAmerica ?? -