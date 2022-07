Uomo scopre di essere per metà donna a 33 anni | Ecco com’è avvenuta quest’assurda scoperta

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Unin Cina ha scoperto l’incredibile: era andato dal dottore accusando dolori addominali e ha scoperto di avere un intero apparato riproduttivo femminile. Questa è l’assurda storia di Chen Li (un nome fittizio per celare la vera identità dell’interessato) che all’età di 33ha scoperto dinato intersex, ovvero con entrambi gli organi riproduttivi maschili e femminili. Unamolto tardiva, dato che solitamente questo tipo di diagnosi viene accertata in giovane se non giovanissima età. Non è stato questo il caso del 33enne Chen Li, che si è recato ormai sfinito dal medico, a causa di ripetuti dolori addominali. L’soffriva di questi problemi da, ma non solo: ogni mese trovava del sangue nella sua urina e solo adesso ha scoperto il perché. ...