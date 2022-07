Uomini e Donne, anticipazioni nuova stagione: ecco quando iniziano le registrazioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non manca poi così tanto all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne 2022/2023. Anche se le puntate del talk show di Maria De Filippi torneranno in onda solo a metà settembre su Canale 5, infatti, le registrazioni cominceranno molto prima. A farlo sapere è l’informatissima pagina Instagram “UominieDonnetronoclassicoeover”, che ha rivelato che la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne è prevista per il 24 agosto 2022. Ancora ignoti i nomi dei nuovi tronisti, che a quanto pare non sono ancora stati scelti, mentre per quanto riguarda il trono over, sembra che alcuni personaggi storici non ci saranno più. Di chi si tratterà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non manca poi così tanto all’inizio delladi2022/2023. Anche se le puntate del talk show di Maria De Filippi torneranno in onda solo a metà settembre su Canale 5, infatti, lecominceranno molto prima. A farlo sapere è l’informatissima pagina Instagram “tronoclassicoeover”, che ha rivelato che la prima registrazione dellaedizione diè prevista per il 24 agosto 2022. Ancora ignoti i nomi dei nuovi tronisti, che a quanto pare non sono ancora stati scelti, mentre per quanto riguarda il trono over, sembra che alcuni personaggi storici non ci saranno più. Di chi si tratterà? Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

