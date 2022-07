Unione olio palma sostenibile, “contro crisi no a demonizzazioni” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – demonizzazioni e sabotaggi non aiutano a dare risposte equilibrate alle sfide economiche ed ambientali che ci attendono. Ne è convinto il presidente dell’Unione Italiana olio di palma sostenibile, Mauro Fontana, che in occasione del media workshop digitale ‘L’olio di palma in Italia. Resiliente, Sicuro, sostenibile’ ha fatto il punto del settore. Le sfide della crescita demografica e del cambiamento climatico, spiega Fontana, “impongono un grosso cambiamento delle modalità produttive sia in campo agricolo che industriale. Il tutto poi è drammaticamente peggiorato dalla pandemia e dalla guerra ucraina che hanno messo in luce l’approccio troppo rigido di breve periodo degli ultimi decenni”. “Serve una visione diversa più olistica e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) –e sabotaggi non aiutano a dare risposte equilibrate alle sfide economiche ed ambientali che ci attendono. Ne è convinto il presidente dell’Italianadi, Mauro Fontana, che in occasione del media workshop digitale ‘L’diin Italia. Resiliente, Sicuro,’ ha fatto il punto del settore. Le sfide della crescita demografica e del cambiamento climatico, spiega Fontana, “impongono un grosso cambiamento delle modalità produttive sia in campo agricolo che industriale. Il tutto poi è drammaticamente peggiorato dalla pandemia e dalla guerra ucraina che hanno messo in luce l’approccio troppo rigido di breve periodo degli ultimi decenni”. “Serve una visione diversa più olistica e ...

