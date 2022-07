Undicesima tappa Tour de France 2022 | vince Vingegaard ed è la nuova maglia gialla

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Canbio della guardia in vetta alla classifica generale.Jonasl’de, da Albertiville a Col de Gragnon di 152 km, la prima delle due difficilissime frazioni alpine. Il danese della Jumbo-Visma precede Quintana e Bartet ma soprattutto strappa laa Pogacar, giunto con oltre due minuti di ritardo.de: cosa è accaduto? La frazione odierna ha regalato mille emozioni come, ad esempio, il ritiro di Van der Poel che, dopo aver tentato la fuga, perde terreno alla prima salita, circa 50 km dopo l’inizio, e abbandona il. Duello ...

È il momento iconico dell'della corsa francese, Albertville - Col du Granon, 151,7 km, la più dura, con 4000 metri di dislivello negli ultimi 100 di corsa: intensissima e ...Non c'è un attimo di respiro e infatti dopo pochi chilometri dall'inizio di sale nuovamente su Galibier, scalato già nell', per 23 chilometri al 5.1% dal versante di Les Bains. Inizia ...Rivoluzione in classifica: il danese compie un’impresa, conquista la Albertville-Col du Granon (151.7) e approfitta della crisi dello sloveno per andare in testa alla classifica. Ora Pogacar è terzo a ...COL DU GRANON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard ha vinto l’undicesima tappa del Tour de France 2022, la Albertville-Col du Granon Serre Chevalier di 152 chilometri con arrivo in salita dopo il ...