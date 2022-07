Un’agenda per la vita, adesso. La crisi della natalità vista da Mastrapasqua (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stabilmente sotto quota 60 milioni. Secondo i primi dati provvisori, al 1°gennaio 2022 la popolazione è scesa a 58 milioni 983mila unità, cioè 1 milione 363mila in meno nell’arco di 8 anni. Lo rileva l’Istat nel rapporto annuale 2022 diffuso pochi giorni fa. Il crollo delle nascite si è protratto nei primi sette mesi del 2021 per poi rallentare verso la fine dell’anno. Secondo i dati provvisori per il primo trimestre 2022, a marzo il calo raggiunge il suo massimo (-11,9% rispetto allo stesso mese del 2021). Ma il dato demografico non è utile solo per aggiornare gli annuari statistici. Le nubi sul futuro – strettamente connesse alla denatalità certificata – si allungano a tutta la società italiana, alla sua capacità di ripresa economica e di protezione sociale. Attualmente per ogni 100 minori under 15 ci sono 188 over 65, 306 nella proiezione per l’anno 2059. Le persone ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Stabilmente sotto quota 60 milioni. Secondo i primi dati provvisori, al 1°gennaio 2022 la popolazione è scesa a 58 milioni 983mila unità, cioè 1 milione 363mila in meno nell’arco di 8 anni. Lo rileva l’Istat nel rapporto annuale 2022 diffuso pochi giorni fa. Il crollo delle nascite si è protratto nei primi sette mesi del 2021 per poi rallentare verso la fine dell’anno. Secondo i dati provvisori per il primo trimestre 2022, a marzo il calo raggiunge il suo massimo (-11,9% rispetto allo stesso mese del 2021). Ma il dato demografico non è utile solo per aggiornare gli annuari statistici. Le nubi sul futuro – strettamente connesse alla decertificata – si allungano a tutta la società italiana, alla sua capacità di ripresa economica e di protezione sociale. Attualmente per ogni 100 minori under 15 ci sono 188 over 65, 306 nella proiezione per l’anno 2059. Le persone ...

