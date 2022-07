Una vita anticipazioni: David vuole scappare, Genoveva lo minaccia ancora. Ignacio rischia grosso (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, Valeria ha ammesso di provare qualcosa per David, di ricambiare il suo amore, ma gli dice che tra loro non può esserci nulla perché deve essere fedele al marito. L’uomo non si aspettava questo epilogo e decide che forse è arrivato il momento di lasciare Acacias 38, lo farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 14 luglio 2022, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1431 di Acacias 38. Azucena vede che Claudia cerca di avvicinarsi a Guillermo e sembra infastidita. Marcelo si arrabbia quando scopre che Luzdivina ha parlato a Genoveva di sua nipote. E domani, che cosa succederà? Qui il riassunto dell’ultima puntata di Una vita in onda su Canale 5 Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022) Come avrete visto nelle ultime puntate di Una, Valeria ha ammesso di provare qualcosa per, di ricambiare il suo amore, ma gli dice che tra loro non può esserci nulla perché deve essere fedele al marito. L’uomo non si aspettava questo epilogo e decide che forse è arrivato il momento di lasciare Acacias 38, lo farà? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unadi domani, 14 luglio 2022, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1431 di Acacias 38. Azucena vede che Claudia cerca di avvicinarsi a Guillermo e sembra infastidita. Marcelo si arrabbia quando scopre che Luzdivina ha parlato adi sua nipote. E domani, che cosa succederà? Qui il riassunto dell’ultima puntata di Unain onda su Canale 5 Una ...

