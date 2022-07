Una Vita, anticipazioni 14 luglio 2022: il disagio di Felipe (Di mercoledì 13 luglio 2022) Felipe sembrerà riuscire a tornare alla Vita di prima pian pian ed accetterà di pranzare con dei vecchi amici a casa Ramon. Tuttavia, le cose non andranno come avrebbe voluto. L'uomo, infatti, come possiamo vedere dalla trama della puntata Una Vita del 14 luglio 2022, durante l'incontro, si sentirà profondamente a disagio. Nel frattempo, Ignacio si impegnerà a fondo per salvare il suo matrimonio. Una Vita, trama 14 luglio 2022: Ignacio decide di rompere con l'amante per salvare il suo matrimonio Ignacio tradisce da tempo Alodia e finora non aveva avuto problemi. L'amante, però, da qualche tempo ha iniziato a tormentarlo inviandogli diversi biglietti nei quali gli chiedeva di incontrarsi. L'uomo per cercare di tenerla alla larga, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 luglio 2022)sembrerà riuscire a tornare alladi prima pian pian ed accetterà di pranzare con dei vecchi amici a casa Ramon. Tuttavia, le cose non andranno come avrebbe voluto. L'uomo, infatti, come possiamo vedere dalla trama della puntata Unadel 14, durante l'incontro, si sentirà profondamente a. Nel frattempo, Ignacio si impegnerà a fondo per salvare il suo matrimonio. Una, trama 14: Ignacio decide di rompere con l'amante per salvare il suo matrimonio Ignacio tradisce da tempo Alodia e finora non aveva avuto problemi. L'amante, però, da qualche tempo ha iniziato a tormentarlo inviandogli diversi biglietti nei quali gli chiedeva di incontrarsi. L'uomo per cercare di tenerla alla larga, ...

