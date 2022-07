(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il giovanissimoè diventato ufficialmente un giocatore del settore giovanile del, classe 2013,è stato il primo rifugiato di guerra ad allenarsi con un club casertano, nell’A.S.D. De Lucia, il 25 marzo scorso. Esattamente un mese e un giorno dopo lo scoppio delle ostilità tra Russia e Ucraina. Il suo vecchio club ha voluto dedicargli un messaggio di buon auspicio per il futuro, sul proprio profilo Facebook. Nel messaggio vengono inoltre ricordati l’inizio dell’avventura di Vlady, soprannome datogli a fine messaggio dalla squadra, e i beni di prima necessità che il club è riuscito a fornirgli. Vitto, alloggio, istruzione, sostegno e calcio. Tutto ciò di cui un bambino può aver bisogno in momenti complicati come quelli che Vlady, e tantissimi altri ...

Lucio Lemmo Vescovo Emerito Ausiliare die con la concelebrazione dal Parroco Don Stefano ...tante altre piazze non solo italiane hanno rappresentato la vicinanza e l'affetto al popolo...Domani alle 21 concerto del cantautore a Palazzo ... "Un ucraino a Napoli": la storia di Vladyslav Kyselov, ultimo arrivo nelle giovanili azzurre