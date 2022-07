Un posto al sole, un’amata protagonista della fiction si è sposata! (foto) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un’attrice di Un posto al sole è convolata a nozze martedì 12 luglio coronando il suo sogno d’amore con l’amore della sua vita. Stiamo parlando della bella Valentina Pace, la Elena Giordano della fiction di Rai 3. Valentina ha sposato il suo Stefano Maruzzi, l’imprenditore che le sta accanto da ormai sette anni. I due hanno anche una bimba di tre anni, Matilde. Valentina, però, era già diventata mamma dodici anni fa quando è nata sua figlia Alice da una precedente relazione. Matilde e Alice hanno avuto un ruolo speciale durante la cerimonia tenutasi a Villa Pocci. Le bambine sono state le damigelle di un giorno che ricorderanno per sempre. La Giordano, in una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ha ammesso che avrebbe tanto voluto sposarsi in Chiesa, ma a causa degli ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un’attrice di Unalè convolata a nozze martedì 12 luglio coronando il suo sogno d’amore con l’amoresua vita. Stiamo parlandobella Valentina Pace, la Elena Giordanodi Rai 3. Valentina ha sposato il suo Stefano Maruzzi, l’imprenditore che le sta accanto da ormai sette anni. I due hanno anche una bimba di tre anni, Matilde. Valentina, però, era già diventata mamma dodici anni fa quando è nata sua figlia Alice da una precedente relazione. Matilde e Alice hanno avuto un ruolo speciale durante la cerimonia tenutasi a Villa Pocci. Le bambine sono state le damigelle di un giorno che ricorderanno per sempre. La Giordano, in una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ha ammesso che avrebbe tanto voluto sposarsi in Chiesa, ma a causa degli ...

