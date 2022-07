Un posto al sole, matrimonio della protagonista storica: gli invitati del cast – FOTO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il 12 luglio si è svolto il matrimonio della protagonista storica di Un posto al sole. Ecco le bellissime immagini della cerimonia civile svoltasi ai castelli Romani. Il suo personaggio è arrivato a Un posto al sole nel lontano 2022. A causa di alcuni problemi personali dell’attrice, che ha preferito rimanere vicino a sua figlia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il 12 luglio si è svolto ildi Unal. Ecco le bellissime immaginicerimonia civile svoltasi aielli Romani. Il suo personaggio è arrivato a Unalnel lontano 2022. A causa di alcuni problemi personali dell’attrice, che ha preferito rimanere vicino a sua figlia L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni dell'14 luglio: la preoccupazione di Nicotera - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpsotoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, online come sempre… - lara_ugolini : RT @Monica74930598: Ne parliamo continuamente eppure c'è chi ancora lascia il proprio animale in macchina sotto il sole cocente ma 'con il… - giacomodeluca_ : @PoliticaPerJedi @DavidePinna11 @elio_vito È deputato dal 1992. Rinunciare ora gli fa certamente perdere qualcosa i… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #25esima #serie di #unpostoalsole con la puntata in onda al mattino su @RaiPremium online su @RaiPl… -