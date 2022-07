Un Posto al sole anticipazioni puntata di oggi | 13 luglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Unal: ecco cosa succederà nelladi, 13in onda su Rai 3 Unal: andrà in onda questa sera, 132022, alle 20:45, il nuovo episodio della nota soap di Rai 3. Ecco cosa succederà. La confessione di Raffaele ha sortito dei grossi effetti. Eugenio e Viola sono infatti in crisi a causa della situazione e delle bugie della bella insegnate. Le cose, inoltre, potrebbero andare ancora più male: sembrerà esserci gelo e nessun segnale di riappacificazione. I timori di Raffaele, invece, prenderanno forma e Lello Valsano tornerà a colpire. Ma chi ne pagherà le conseguenze? Clara prenderà una decisione molto difficile riguardo suo padre. Rossella e ...

Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Unal, la soap partenopea, trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 , e alle 20.45 . Ecco che cosa ...
Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 13 luglio in onda su Rai 3 Un Posto al Sole anticipazioni: andrà in onda questa sera, 13 luglio 2022, alle 20:45, il nuovo ...