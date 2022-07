Un Paso Adelante Next è in arrivo: l’attrice Beatriz Luengo conferma (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Lola è tornata“. Con queste parole Beatriz Luengo ha tolto ogni possibile dubbio ai fan di Un Paso Adelante. La serie torna su Netflix e tra i protagonisti non ci sarà solo lei ma anche Monica Cruz e Miguel Angel Munoz (Silvia e Robert). Ci siamo, dunque: Upa Next è realtà. Luengo ha postato su Instagram anche immagini e video che non lasciano dubbi. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe prendere parte al reboot anche Chanel Terrero, vista in gara all’Eurovision Song Contest 2022. Di cosa parla la serie? Di una scuola di ballo e di tutto quello che accade ai ragazzi che la frequentano. Si tratta di una produzione originale spagnola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatriz Luengo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Lola è tornata“. Con queste paroleha tolto ogni possibile dubbio ai fan di Un. La serie torna su Netflix e tra i protagonisti non ci sarà solo lei ma anche Monica Cruz e Miguel Angel Munoz (Silvia e Robert). Ci siamo, dunque: Upaè realtà.ha postato su Instagram anche immagini e video che non lasciano dubbi. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe prendere parte al reboot anche Chanel Terrero, vista in gara all’Eurovision Song Contest 2022. Di cosa parla la serie? Di una scuola di ballo e di tutto quello che accade ai ragazzi che la frequentano. Si tratta di una produzione originale spagnola. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Pubblicità

peetalidirosa : RT @p0liedrico: IL REBOOT DI PASO ADELANTE CON I PERSONAGGI STORCI DELLA SERIE IO PIANGO???? - SonoImprudente : RT @Iperborea_: No vabbè, sta tornando anche Paso Adelante - DesireeDesy97 : RT @Iperborea_: No vabbè, sta tornando anche Paso Adelante - MillaCarbo1 : @gianlucawho Sto aspettando che carichino Paso Adelante su netflix. - zazoomblog : Un Paso Adelante torna con nuovi episodi: arriva UPA Next - #Adelante #torna #nuovi #episodi: -