Ultime Notizie – Sanità, psichiatra Mencacci: “Un’agenzia per promuovere la salute mentale” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Serve Un’agenzia nazionale per la salute mentale. Il nostro Paese si dovrebbe dotare di un coordinamento per superare le diseguaglianze regionali. Il diritto alla salute mentale viene violato nelle regioni perché non tutti hanno accesso ai servizi. Serve un coordinamento perché le istituzioni possano fin dall’inizio promuovere la salute mentale, dalla gravidanza, fare prevenzione nelle scuole, individuare i predittori di fattori di rischio: segnaliamo le allergie più remote, ma non il rischio di problemi mentali”. Così Claudio Mencacci, psichiatra, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, intervenendo al talk ‘Covid, guerra, crisi economica… quali soluzioni per l’ansia da infodemia?’, ottavo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Servenazionale per la. Il nostro Paese si dovrebbe dotare di un coordinamento per superare le diseguaglianze regionali. Il diritto allaviene violato nelle regioni perché non tutti hanno accesso ai servizi. Serve un coordinamento perché le istituzioni possano fin dall’iniziola, dalla gravidanza, fare prevenzione nelle scuole, individuare i predittori di fattori di rischio: segnaliamo le allergie più remote, ma non il rischio di problemi mentali”. Così Claudio, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, intervenendo al talk ‘Covid, guerra, crisi economica… quali soluzioni per l’ansia da infodemia?’, ottavo ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - pibedelapension : ovunque andrà @PauDybala_JR rimarrò comunque deluso perché non sarà più alla Juve, quindi perché continuo ancora ad… - zazoomblog : Ultime Notizie – Unione olio palma sostenibile “contro crisi no a demonizzazioni” - #Ultime #Notizie #Unione… -