Ultime Notizie – Pnrr, Franceschini: “Progetto dei borghi per vincere la sfida del ripopolamento” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Nel mondo nessun Paese ha il patrimonio di borghi che possiede l’Italia. Le scelte politiche che metteremo in campo nei prossimi anni potranno determinare la crescita e la ripartenza di molti territori del Paese e vincere la sfida del ripopolamento delle aree interne”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo all’incontro dal titolo “Arte e Cultura: una strategia di rilancio per il Paese”, promosso da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi. “Il Progetto borghi del Ministero della Cultura – ha proseguito- che prevede un investimento di oltre 1 miliardo di euro dei fondi del Pnrr, è molto ambizioso. Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi, fissati per il 30 giugno. Le Regioni hanno individuato piccoli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Nel mondo nessun Paese ha il patrimonio diche possiede l’Italia. Le scelte politiche che metteremo in campo nei prossimi anni potranno determinare la crescita e la ripartenza di molti territori del Paese eladeldelle aree interne”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario, intervenendo all’incontro dal titolo “Arte e Cultura: una strategia di rilancio per il Paese”, promosso da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale Gedi. “Ildel Ministero della Cultura – ha proseguito- che prevede un investimento di oltre 1 miliardo di euro dei fondi del, è molto ambizioso. Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi, fissati per il 30 giugno. Le Regioni hanno individuato piccoli ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - pibedelapension : ovunque andrà @PauDybala_JR rimarrò comunque deluso perché non sarà più alla Juve, quindi perché continuo ancora ad… - zazoomblog : Ultime Notizie – Unione olio palma sostenibile “contro crisi no a demonizzazioni” - #Ultime #Notizie #Unione… -