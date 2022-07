Ultime Notizie – Pnrr, Draghi: “Centrati obiettivi, certo che andremo avanti così” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “La nostra collocazione internazionale nel cuore dell’Ue, della Nato, del G7 è solida e senza tentennamenti. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi del Pnrr e sono certo che continueremo così”. Lo ha detto il premier Mario Draghi alla cena della Stampa Estera a Villa Aurelia. Le Riforme realizzate dal governo sino a ora “hanno bisogno di leggi delega, ma bisogna anche scrivere i decreti delegati” per chiuderle “e in questo il governo ha l’iniziativa in mano. E’ il Governo che dovrà farli da qui a dicembre, su questo non ci sono scuse, ne’ tempi morti”. così il premier. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) “La nostra collocazione internazionale nel cuore dell’Ue, della Nato, del G7 è solida e senza tentennamenti. Abbiamo centrato tutti glidele sonoche continueremo”. Lo ha detto il premier Marioalla cena della Stampa Estera a Villa Aurelia. Le Riforme realizzate dal governo sino a ora “hanno bisogno di leggi delega, ma bisogna anche scrivere i decreti delegati” per chiuderle “e in questo il governo ha l’iniziativa in mano. E’ il Governo che dovrà farli da qui a dicembre, su questo non ci sono scuse, ne’ tempi morti”.il premier. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

