Ultime Notizie – Pensioni | meno di 1 000 euro al mese per il 40%

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Lesono molto ancorate al mercato del lavoro: se la dinamica è scarsa ciò si riflette fortemente sul sistema previdenziale. A oggi, ricordiamolo, il 40% dei pensionati prendedi milleal. Abbiamo fatto una simulazione prevedendo un salario minimo di 9, e in questo caso i trattamenti sono aumentati del 10%”. A sottolinearlo è stato è il presidente Inps, Pasquale Tridico, illustrando questa mattina alle parti sociali a Palazzo Wedekind il XXI Rapporto Inps. Elemento evidenziato anche da Angelo Marano, direttore per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. “Le nuove generazioni, in particolare i neet, avrannomolto ridotte. Abbiamo calcolato cosa succederebbe se vi fosse un salario minimo di ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Barcellona, Joao Pedro e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sem… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - VesuvioLive : Parkin’Station, De Luca a Napoli: “Qui un pezzo di trasformazione urbana al pari di Parigi e Londra” - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 13º luglio - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Euro… -

Il Sole 24 ORE

Maurizio De Giovanni, infarto e intervento: come sta/, in osservazione Entrambe le donne sono morte poche ore dopo la fine del turno dell'infermiere arrestato a Catania, Vincenzo ...Ciò lascia pensare che i nuovi NUC usciranno sul mercato insieme alle CPU Intel di nuova generazione , oppure poco dopo queste. Come potete vedere dall'immagine riportata in calce, la finestra ... Ucraina ultime notizie. Grano, oggi incontro tra russi e ucraini a Istanbul Il Napoli punta su Kim per il dopo Koulibaly. Questa la notizia di Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai: ...Simona Branchetti e i problemi stamattina in diretta: "Purtroppo può succedere" Ovviamente anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Morning News.