Ultime Notizie – Omicidio Ciatti, papà Niccolò: "Assassino è scappato, era la nostra paura" (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Dire che sono indignato è poco, dire che sono arrabbiato è altrettanto poco e forse arrabbiato non è nemmeno il verbo che vorrei usare. I nostri timori, le nostre paure si sono avverate. Lo abbiamo detto in mille modi: attenti quello scappa". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Luigi Ciatti, padre di Niccolò, dopo aver appreso che Rassoul Bissoultanov, il 29enne ceceno condannato a 15 anni di reclusione per l'Omicidio volontario di suo figlio, si è reso irreperibile nel giorno in cui era fissata l'udienza per la carcerazione davanti al Tribunale spagnolo di Girona. "Mio figlio è stato ucciso senza un motivo, a sangue freddo, mentre ballava da un uomo che non è certo un bravo ragazzo – ha detto Luigi Ciatti -. In questa vicenda il solo condannato vero è Niccolò, perché il suo ...

