Ultime Notizie – Omicidio Ciatti | il ceceno Bissoultanov è scappato

(Di mercoledì 13 luglio 2022) E'Rassoul, il 29ennecondannato a 15 anni di reclusione per la morte di Niccolò, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, nota località della Costa Brava, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Il condannato pervolontario non si è presentato questa mattina davanti al Tribunale spagnolo di Girona dove era fissata l'udienza per la carcerazione, al fine di calcolare la rideterminazione della reclusione dopo essere stato in prigione già quattro anni. Dopo aver preso atto della irreperibilità di, il giudice ha emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale.