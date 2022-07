Ultime Notizie – M5S, rigettato ricorso attivisti: ‘salva’ leadership Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso degli attivisti del M5S contro la leadership di Giuseppe Conte, di fatto ‘salvandola’ e confermando l’ex premier alla guida del Movimento. “A volte sei tu che mangi l’orso, ma a volte è l’orso che mangia te – commenta all’Adnkronos il legale dei ricorrenti, Lorenzo Borré, citando ‘Il grande Lebowski’, la celebre pellicola diretta da Joel Coen -. Ora confidiamo in un esito diverso all’esito della causa di merito”. La prossima udienza è attesa a settembre. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, il Tribunale di Napoli haildeglidel M5S contro ladi Giuseppe, di fatto ‘salvandola’ e confermando l’ex premier alla guida del Movimento. “A volte sei tu che mangi l’orso, ma a volte è l’orso che mangia te – commenta all’Adnkronos il legale dei ricorrenti, Lorenzo Borré, citando ‘Il grande Lebowski’, la celebre pellicola diretta da Joel Coen -. Ora confidiamo in un esito diverso all’esito della causa di merito”. La prossima udienza è attesa a settembre. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

