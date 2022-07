Ultime Notizie – L’appello del giudice Balsamo: “Da istituzioni ricerca verità” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dice subito che preferisce non commentare la sentenza di ieri del processo sul depistaggio Borsellino “perché non è ancora definitiva”, e, comunque, vuole aspettare di leggere le motivazioni, ma Antonio Balsamo, l’ex Presidente della Corte d’assise di Caltanissetta che emise la sentenza del processo ‘Borsellino quater’ parlando di ” uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” oggi si appella a tutte le istituzioni perché “si faccia un passo avanti nella ricerca della verità”. Antonio Balsamo oggi è il Presidente del Tribunale di Palermo, e prima ancora è stato il consigliere giuridico della Rappresentanza italiana all’Onu di Vienna. “La sensazione è che si è fatto molto per un accertamento completo della verità su questo episodio gravissimo della nostra storia che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dice subito che preferisce non commentare la sentenza di ieri del processo sul depistaggio Borsellino “perché non è ancora definitiva”, e, comunque, vuole aspettare di leggere le motivazioni, ma Antonio, l’ex Presidente della Corte d’assise di Caltanissetta che emise la sentenza del processo ‘Borsellino quater’ parlando di ” uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” oggi si appella a tutte leperché “si faccia un passo avanti nelladella”. Antoniooggi è il Presidente del Tribunale di Palermo, e prima ancora è stato il consigliere giuridico della Rappresentanza italiana all’Onu di Vienna. “La sensazione è che si è fatto molto per un accertamento completo dellasu questo episodio gravissimo della nostra storia che ...

