Ultime Notizie – Governo, Tajani: "Anche senza M5S i numeri ci sono" (Di mercoledì 13 luglio 2022) "E' chiaro che Anche senza i Cinquestelle ci sono i numeri per continuare, ma il presidente del Consiglio ha detto che senza di loro finisce la stagione dell'unità nazionale. Per quanto ci riguarda, dopo Draghi non ci sono altri presidenti del Consiglio", in questa legislatura. Lo sottolinea il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, incontrando i giornalisti a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo. "Mi auguro – aggiunge Tajani – che il Governo non cada e che prevalga il senso di responsabilità. E' incomprensibile l'atteggiamento del M5S, che continua a ricattare il presidente del Consiglio e a tenere in sospeso un Paese che ha bisogno di stabilità. Non si può continuare a giocare perché si cerca di recuperare ...

