Ultime Notizie – Governo, Renzi: “Dibattito lunare, stiamo dietro al Sor Tentenna Conte” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “E’ un Dibattito lunare, stiamo dietro al Sor Tentenna Giuseppe Conte. Non si capisce che vuole fare. Vuole uscire? Vada, ciao ciao. E’ una situazione disgustosa”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Tg2 Post. “L’Italia ha mille problemi, ha un problema di energia, un problema di siccità, di potenziale carestia, e c’è un’inflazione che picchia. Uno può dire, ‘usciamo dal Governo’, noi l’abbiamo fatto, ma bisogna ritirare i ministri, ci vuole un atto di coraggio, cosa che Conte non conosce”. Perché si comporta così? “Perché è disperato”, risponde Renzi. “Se Conte va all’opposizione il suo posto lo prende Di Battista. Se resta fa una figuraccia”. “Pd e 5 stelle, dopo quello che è successo, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) “E’ unal SorGiuseppe. Non si capisce che vuole fare. Vuole uscire? Vada, ciao ciao. E’ una situazione disgustosa”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteoa Tg2 Post. “L’Italia ha mille problemi, ha un problema di energia, un problema di siccità, di potenziale carestia, e c’è un’inflazione che picchia. Uno può dire, ‘usciamo dal’, noi l’abbiamo fatto, ma bisogna ritirare i ministri, ci vuole un atto di coraggio, cosa chenon conosce”. Perché si comporta così? “Perché è disperato”, risponde. “Seva all’opposizione il suo posto lo prende Di Battista. Se resta fa una figuraccia”. “Pd e 5 stelle, dopo quello che è successo, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 110.168 i contagiati e 106 le vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 26,8%% . In to… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - junews24com : Calciomercato Juve: sfida al Milan per il baby attaccante. Costa 3 milioni - - zazoomblog : Ultime Notizie – Catania infermiere killer era in terapia: avrebbe ucciso per vendetta - #Ultime #Notizie #Catania… -